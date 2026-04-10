Il FC Barcelona presenta un reclamo formale contro la UEFA per un errore arbitrale in Champions League

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I servizi legali del FC Barcelona hanno presentato un reclamo formale all'UEFA a causa della mancata penalità contro l'Atlético de Madrid nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League mercoledì scorso. Si riferisce al controverso pallone di mano di Marc Pubill, quando afferra il pallone con le mani nell'area ristretta dopo che il portiere Muso l'aveva messo in moto.

"Il Club ritiene che l'arbitraggio non abbia rispettato la legge attuale, influenzando direttamente il modo in cui la partita è andata e il risultato. Il FC Barcelona comprende che questa decisione, insieme a una grave mancanza di intervento da parte del VAR, rappresenta un grave errore", hanno dichiarato in un comunicato.

"Di conseguenza, il Club ha richiesto l'apertura di un'indagine, l'accesso alle comunicazioni arbitrali e, dove applicabile, il riconoscimento ufficiale degli errori e l'adozione delle misure pertinenti". Il Barça va oltre il considerare questo un errore isolato, insistendo che considerino "non è stata la prima volta nelle recenti edizioni della UEFA Champions League che decisioni arbitrali inimmaginabili hanno avuto un effetto dannoso sulla squadra, creando un chiaro doppio standard e impedendo di competere contro altri club su un campo di gioco equo."