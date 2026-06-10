Il FC Barcelona si rifiuta di pagare per Marcus Rashford e il giocatore tornerà al Manchester United

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Marcus Rashford fece grande impressione nella sua prima stagione con il FC Barcelona... Quella potrebbe essere la sua ultima. Secondo i nuovi rapporti, il FC Barcelona ha deciso di non pagare al Manchester United la somma richiesta di 30 milioni di euro per acquistare il giocatore dopo il prestito, e quindi Rashford tornerà al club inglese alla scadenza del suo attuale contratto il 30 giugno.

Non esiste ancora una parola ufficiale, ma come sottolinea Mundo Deportivo, il giocatore inglese ha cancellato tutti i riferimenti al Barça dai suoi social media, non definendosi più un giocatore del Barcellona, ma solo per la nazionale inglese. Tuttavia, il club vuole ancora mantenere Rashford, quindi questa non è la fine della storia, anche se il club catalano sta valutando di ingaggiare un nuovo centravanti per sostituire Robert Lewandowski: Julián Álvarez è il loro sogno, ma il suo prezzo è aumentato dopo che il Real Madrid si è messo in mezzo...

Per farlo, prima dovrebbero vendere alcuni giocatori costosi, come Raphinha, che è un giocatore ricercato dall'Arabia Saudita.