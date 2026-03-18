Il FC Barcelona travolge il Newcastle 7-2 qualificandosi ai quarti di finale della Champions Leagua

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Il FC Barcelona si qualifica per i quarti di finale di Champions League e si riscatta dalla prestazione deludente della scorsa settimana nella gara d'andata con una demolizione per 7-2 (9-3 complessivo) contro la squadra di Premier League al Camp Nou: due doppiette di Raphinha e Lewandowski, e Lamine Yamal, Marc Bernal e Fermín López costruirono la sconfitta che era stata 2-2 nel primo tempo, prima che un rigore segnato da Yamal cambiasse tutto poco prima dell'intervallo.

Lamine Yamal ha imitato la celebrazione di Neymar Jr., diventando il più giovane giocatore di sempre a segnare 10 gol in Champions League, e anche il più giovane a segnare in due partite a eliminazione diretta consecutive di Champions League. Nel frattempo, Robert Lewandowski ha aggiunto il Newcastle alla lista delle 41 squadre che ha segnato per il meglio nella sua carriera in Champions League, come sottolineato da Fabrizio Romano.

Il Barcellona conferma la qualificazione e un'altra squadra di Premier League perde la polvere, dopo Chelsea e Manchester City ieri; solo l'Arsenal si è qualificato. Stasera vedremo se Tottenham e Liverpool riusciranno a rimontare contro Atleti e Galatasaray...