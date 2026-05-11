Il FC Barcelona vince il titolo di campionato consecutivo con un successo per 2-0 nel Clásico

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Il FC Barcelona ha conquistato il titolo della LALiga per il secondo anno consecutivo e, per la prima volta nella storia, il titolo di campionato è stato conquistato in un Clásico, contro il Real Madrid. Due gol di Marcus Rashford e Ferran Torres assicurarono la vittoria, anche quando un pareggio bastò al Barça, ora 14 punti avanti al Madrid, con un record perfetto in casa, vincendo ogni partita al Camp Nou.

È il 29° titolo di campionato del Barcellona, conquistando 11 degli ultimi 18 titoli di campionato, e il secondo per Hansi Flick da quando è entrato nella squadra e ha cambiato completamente il destino della squadra. L'allenatore tedesco era molto emozionato quando parlò ai tifosi al Camp Nou, perché suo padre era morto poche ore prima della partita, e ringraziò i giocatori e tutti coloro che lo sostenevano: "È stata una partita dura e non dimenticherò mai questo giorno".

I festeggiamenti per il titolo di campionato, con ancora tre giornate da disputare, si terranno a Barcellona lunedì, nello stesso momento in cui il Real Madrid si lecca le ferite dopo una delle peggiori settimane della storia, con la sconfitta sportiva e il tumulto all'interno dello spogliatoio che mostra divisione tra i giocatori, mancanza di autorità da parte di allenatori e dirigenti e tifosi disgustati.

"Sappiamo che il Real Madrid torna sempre. Siamo una squadra che è caduta molte volte e rialzata molte volte, ma in questo momento capisco la rabbia che qualsiasi tifoso del Madrid potrebbe provare, proprio come la sentiamo noi stessi", ha detto l'allenatore Álvaro Arbeloa, che quasi sicuramente non sarà in panchina la prossima stagione.