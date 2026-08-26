Il Fenerbahçe sconfigge il Lione e torna in Champions League 18 anni dopo

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Le ultime partite di spareggio per la qualificazione alla Champions League si sono svolte mercoledì sera, con vittorie per il club norvegese Viking contro il Dinamo Zagabria e una vittoria per 4-0 sull'AEK Atene, che l'anno scorso aveva giocato i quarti di finale della Conference League, contro il Levski Sofia.

Ma improbabile che la partita di maggior profilo della serata sia stata quella tra Olympique Lyonnais e Fenerbahçe: due squadre con una lunga storia nelle competizioni europee, e la vittoria è stata per la squadra turca: il Fenerbahçe ha vinto 2-1 a Lione, 3-2 complessivo e giovedì sarà nel sorteggio di Champions League.

Il Fenerbahçe ha giocato sei volte in Champions League, per l'ultima volta nel 2008/09, raggiungendo in particolare i quarti di finale nel 2007/08, perdendo contro il Chelsea. Nel frattempo, il Lione continua con la sfortuna: è crollato in Ligue 1 alla fine della scorsa stagione, conquistando di poco il quarto posto in campionato e assicurandosi un posto nel terzo turno di qualificazione di Champions League. La scorsa estate, il club ha subito una retrocessione amministrativa in Ligue 2, ma è riuscito a annullare la retrocessione in appello.

Le squadre sono ora pronte per il sorteggio della fase di Champions League League che inizierà alle 18:00 CEST di giovedì 27 agosto.