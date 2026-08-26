Il Fenerbahçe sconfigge il Lione e torna in Champions League 18 anni dopo
Dolore per il Lione, che ha pagato i prezzi della scorsa stagione nella lega francese.
Le ultime partite di spareggio per la qualificazione alla Champions League si sono svolte mercoledì sera, con vittorie per il club norvegese Viking contro il Dinamo Zagabria e una vittoria per 4-0 sull'AEK Atene, che l'anno scorso aveva giocato i quarti di finale della Conference League, contro il Levski Sofia.
Ma improbabile che la partita di maggior profilo della serata sia stata quella tra Olympique Lyonnais e Fenerbahçe: due squadre con una lunga storia nelle competizioni europee, e la vittoria è stata per la squadra turca: il Fenerbahçe ha vinto 2-1 a Lione, 3-2 complessivo e giovedì sarà nel sorteggio di Champions League.
Il Fenerbahçe ha giocato sei volte in Champions League, per l'ultima volta nel 2008/09, raggiungendo in particolare i quarti di finale nel 2007/08, perdendo contro il Chelsea. Nel frattempo, il Lione continua con la sfortuna: è crollato in Ligue 1 alla fine della scorsa stagione, conquistando di poco il quarto posto in campionato e assicurandosi un posto nel terzo turno di qualificazione di Champions League. La scorsa estate, il club ha subito una retrocessione amministrativa in Ligue 2, ma è riuscito a annullare la retrocessione in appello.
Le squadre sono ora pronte per il sorteggio della fase di Champions League League che inizierà alle 18:00 CEST di giovedì 27 agosto.