Il Fenerbahçe sposta le partite di basket dell'Eurolega contro le squadre israeliane a Monaco di Baviera per motivi di sicurezza

Il Fenerbahçe S.K., squadra di basket turca di Istambul, campione in carica dell'Eurolega, sposterà le partite casalinghe contro i club israeliani a Monaco di Baviera per motivi di sicurezza. Il Fenerbahçe ospiterà due partite casalinghe contro il Maccabi Tel Aviv l'11 novembre e l'Hapoel Tel Aviv il 13 novembre, ma invece di giocarle a Instambul, si giocheranno a Monaco.

La partecipazione dei club israeliani alle competizioni europee spesso porta proteste e manifestazioni quando questi club si recano nelle città europee. I club hanno adottato approcci diversi, come ridurre i biglietti venduti o giocare a porte chiuse. La Turchia, con un rapporto molto scarso con Israele, è stata molto critica nei confronti del Paese ebraico sin dall'invasione della Palestina nell'ottobre 2023. Il trattato di pace, firmato questo mese, è stato violato più volte mentre Israele continua a lanciare attacchi aerei su Gaza, uccidendo decine di persone dopo il "cessate il fuoco".

"In linea con questa decisione precauzionale, a seguito di ricerche e discussioni condotte dal nostro Club e dai funzionari dell'EuroLeague, è stato deciso che il SAP Garden ospiterà le partite a Monaco di Baviera, in Germania, che è stato autorizzato dalle autorità locali a ospitare queste partite, è adatto nelle date pertinenti e soddisfa i criteri di partita dell'EuroLeague". Ha detto Fenerbahçe.

All'inizio di questo mese, Euroleague ha deciso che è sicuro per i club in visita recarsi in Israele per giocare le partite in trasferta.

