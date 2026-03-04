Il festival britannico Insomnia è stato chiuso... Ancora una volta

HQ

Mentre alcuni eventi dal vivo continuano a fiorire, come la Gamescom dove sembra che ogni anno ci siano più persone, altri faticano a raccogliere sponsor, espositori e partecipanti necessari per rendere una grande convention degna di valore.

Insomnia, il festival del gaming britannico che ha subito un grosso ostacolo nel 2024, doveva tornare quest'anno con Insomnia 74. Tuttavia, l'evento è stato cancellato, con gli organizzatori che hanno citato la mancanza di sponsor ed espositori come motivo della cancellazione.

"Nonostante oltre un anno di lavoro, la riduzione degli investimenti a livello industriale in eventi dal vivo da parte dei principali marchi tecnologici e hardware ha fatto sì che non riuscivamo a ottenere gli sponsor e la presenza degli espositori necessari per offrire Insomnia al livello che meriti," si legge nel post.

"Con l'aumento dei costi di produzione, andare avanti avrebbe significato offrire una versione inferiore del festival, e noi non eravamo disposti a farlo," continua. Se avete acquistato un biglietto, riceverete un rimborso completo, e l'evento britannico DreamHack offre il 30% di sconto sui biglietti se vi siete persi Insomnia 74 e volete andare a Birmingham.

Per ora, l'insonnia riposerà, secondo il post, ma non sappiamo se si sveglierà mai di nuovo dal suo sonno. Sembra una situazione da E3, tranne che puoi essere certo che la gente non chiederà il ritorno di Insomnia tanto quanto lo era all'E3.