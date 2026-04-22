Il Festival di Cannes rende omaggio al 35° anniversario della prima di Thelma & Louise sul poster ufficiale dell'edizione 2026

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Il 20 maggio 1991, un regista molto acclamato di nome Ridley Scott organizzò una prima mondiale durante il Festival di Cannes per il suo nuovo film, Thelma & Louise, con Susan Sarandon e Geena Davies come protagoniste. Il suo impatto, non solo in quel festival ma anche sul cinema e sulla cultura negli anni successivi, fu davvero trasformativo. Fu un film audace, che Scott faticò molto a realizzare, e segnò anche il debutto cinematografico di un giovane attore relativamente sconosciuto di nome Brad Pitt.

Ora, nel 2026, con l'avvicinarsi dell'apertura della 79ª edizione del Festival di Cannes, gli organizzatori hanno svelato il manifesto ufficiale di quest'anno, che vede come nientemeno che Thelma e Louise. Loro e la loro storia, una pietra miliare nella lotta femminista di allora e ancora oggi molto attuali, riflettono quello spirito trasgressivo e trasformativo che dovrebbe guidare il cinema di oggi, quando deve lottare più duramente che mai per la propria identità e sopravvivenza come mezzo. Loro—Davies nel ruolo di Thelma e Sarandon come di Louise—ci guardano con sfida, contemplando la loro eredità con un leggero sorriso.

Gamereactor parteciperà nuovamente al Festival di Cannes per godersi due settimane di cinema, interviste e tappeti rossi pieni di star. E chissà, forse alcuni dei film che debutteranno nel 2026, che siano nella Selezione Ufficiale o meno, risuoneranno abbastanza da attirare la nostra attenzione, su un poster, tra 35 anni.