Il fiasco di Suicide Squad continua ad affliggere la Warner Bros.: i ricavi crollano di quasi il 50%

Un anno dopo la sua uscita, Suicide Squad: Kill the Justice League continua a perseguitare la Warner Bros. come un fantasma arrabbiato. Questo secondo un nuovo rapporto sugli utili che ha rivelato che i ricavi nel primo trimestre di quest'anno sono diminuiti di quasi il 50%, cosa che è attribuita al fiasco commerciale scritto Suicide Squad: Kill the Justice League. Questo nonostante il fatto che tutto il lavoro e il supporto continuo per il gioco siano terminati diversi mesi fa.

Il suo impatto negativo ha creato increspature interne che hanno influito non solo sulle entrate ma anche su altri progetti, tra cui il gioco Wonder Woman, che è stato scartato. Così come le chiusure complete degli studi, che purtroppo colpiscono Monolith come forse ricorderete.

Ma c'è un po' di speranza. Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1 continuano a generare entrate per Warner Bros. Games, il che ha reso più chiaro al team su cosa devono concentrarsi in futuro. Per quanto riguarda Rocksteady, sembra che stiano avendo un'altra possibilità, e in questo momento stanno reclutando pesantemente per quello che molti sospettano sia un nuovo gioco della serie Arkham. Possiamo solo sperare.

