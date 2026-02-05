Il figliastro del principe ereditario norvegese crolla in tribunale e nega le accuse di stupro

HQ

Marius Borg Høiby, il figliastro del principe ereditario norvegese, è scoppiato in lacrime mercoledì mentre testimoniava per la prima volta in un processo di alto profilo per stupro e violenza domestica che ha scosso la famiglia reale del paese. Parlando davanti a un'aula gremita di Oslo, il 29enne ha negato che i video trovati sul suo telefono mostrassero atti di stupro, insistendo che gli incontri sessuali siano stati consensuali.

Høiby, che affronta 38 capi d'accusa e potrebbe ricevere una lunga pena detentiva se condannato per i reati più gravi, ha detto che crescere sotto costante scrutinio mediatico lo ha profondamente influenzato. Descrisse una vita segnata da alcol, feste e un desiderio di convalida, dicendo alla corte che poche persone potevano comprendere la pressione di essere seguite dalla stampa fin dall'infanzia.

Marius Borg Høiby // Shutterstock

I pubblici ministeri sostengono che alcune immagini mostrano atti sessuali compiuti mentre una donna era incosciente, affermazioni che Høiby ha fermamente respinto. Ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con la donna in questione ma ha negato di aver filmato o compiuto qualsiasi atto senza consenso, affermando che non avrebbe mai conservato tale materiale se avesse ritenuto che mostrassero un'aggressione.

Il caso ha intensificato la pressione sulla monarchia norvegese in un momento di crescente scrutinio pubblico. Mentre il processo prosegue fino a marzo, le conseguenze hanno già raggiunto la casa reale, con la principessa ereditaria Mette-Marit che ha cancellato un viaggio all'estero pianificato e nuovi sondaggi che mostrano un calo di sostegno alla monarchia tra il pubblico norvegese...