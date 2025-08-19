Figlio della principessa ereditaria norvegese accusato di stupro e abusi

HQ

Le ultime notizie sulla Norvegia . Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit, è stato formalmente accusato di molteplici reati tra cui stupro, abuso di un ex partner e violazione di ordini restrittivi.

"Non è d'accordo con le accuse di stupro e violenza domestica", ha detto Sekulic del suo cliente, secondo Reuters. "Continueremo a svolgere i nostri doveri nel miglior modo possibile, come facciamo sempre", ha detto il principe ereditario Haakon ai giornalisti.

I pubblici ministeri sostengono che alcuni degli incidenti risalgono a diversi anni, uno dei quali si sarebbe verificato dopo il suo arresto. Sebbene neghi le accuse più gravi, il suo avvocato ha indicato che ammetterà accuse minori una volta iniziato il processo.

Il caso ha attirato l'attenzione diffusa in quanto Høiby, che non ha alcun titolo o doveri reali, potrebbe affrontare una lunga pena detentiva se condannato. Naturalmente, resta da vedere come si svolgerà il procedimento quando inizierà il processo, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.