Il figlio di Elon Musk afferma che il miliardario è "fottutamente merda" come giocatore

Come forse ricorderete, l'anno scorso sono emersi rapporti secondo cui Elon Musk era un giocatore di livello mondiale sia in Path of Exile 2 che in Diablo 4. Secondo lui, almeno, ma i risultati sono stati così eccezionali che la gente ha iniziato a esaminare la questione, e la storia è andata in pezzi. Si è scoperto che Musk aveva semplicemente imbrogliato.

Ora uno dei suoi figli, Vivian Jenna Wilson, ha commentato com'è come giocatore nel podcast Twitch di Hasan Piker (tramite PC Gamer), e non è certo il quadro che lo stesso Musk voleva dipingere:

"Quando avevo 12 anni, lui era bronzo in Overwatch, e io e il mio gemello non lo erano. Cercava costantemente di farci giocare in modalità classificata con lui, e sono sicuro al 90% che fosse solo perché potevamo portarlo con noi. Ero un dodicenne di Hanzo che era a malapena in Silver. Era un Torbjörn di bronzo. Era una fottuta merda. Orribile, come Dio".

La classe Bronzo, come forse saprai, è la più bassa nella classifica di Overwatch, ed è quindi quella in cui giocano i giocatori con il punteggio più basso. Certo, non c'è niente di sbagliato nell'appartenere allo strato inferiore, ma se affermi di essere tra i migliori giocatori del mondo e di essere l'uomo più ricco del mondo con risorse infinite, la situazione è un po' diversa. Wilson completa lo sproloquio:

"Quindi no, non credo al cazzo di 'Sono un pro Path of Exile qualunque cazzo sia'. No, cazzo non lo sei. Questo è così imbarazzante. Perché dovresti anche solo fingere di essere... va bene non essere un giocatore".

In tutta onestà, Vivian Jenna Wilson ed Elon Musk hanno una relazione notoriamente pessima e si sono ripetutamente criticati a vicenda in pubblico, cosa che potrebbe valere la pena considerare.