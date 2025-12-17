Il figlio di Rob Reiner accusato di aver ucciso i suoi genitori

HQ

Nick Reiner, il figlio trentaduenne del celebre regista Rob Reiner, è stato accusato di due capi d'accusa di omicidio di primo grado per l'omicidio dei suoi genitori, hanno riferito martedì le autorità di Los Angeles.

Rob Reiner e sua moglie, la fotografa Michele Singer Reiner, sono stati trovati morti con ferite mortali da coltello nella loro casa di Brentwood domenica. La polizia ha arrestato Nick Reiner più tardi quella sera e i pubblici ministeri hanno ora aggiunto accuse speciali di molteplici omicidi e uso di un'arma letale. È trattenuto senza cauzione.

Il caso ha scosso Hollywood in tutta Hollywood. Il procuratore distrettuale Nathan Hochman ha definito gli omicidi "scioccanti e tragici", promettendo di perseguire giustizia in quello che ha descritto come un caso profondamente doloroso di violenza familiare.

Nick Reiner, che in passato ha parlato pubblicamente delle sue lotte con la dipendenza e la salute mentale, non dovrebbe comparire in tribunale finché non sarà stato santo dal punto di vista medico. Sono arrivati omaggi a Rob e Michele Reiner, incluso quello dell'ex presidente Barack Obama, che ha elogiato le loro vite di creatività, attivismo e scopo.

Procuratore Distrettuale Nathan Hochman:

"Rob Reiner è stato uno dei più grandi registi della sua generazione. Il suo omicidio e quello della moglie Michele Singer Reiner con cui sono sposati da oltre 35 anni sono scioccanti e tragici. Dobbiamo alla loro memoria perseguire giustizia e responsabilità per le vite che sono state tolte. Perseguire i casi che coinvolgono violenza familiare è tra le più difficili e strazianti che affrontiamo a causa della natura intima e spesso brutale dei crimini."

