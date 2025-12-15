Il figlio di Rob Reiner arrestato in relazione all'omicidio dei genitori

HQ

Il figlio del regista Rob Reiner è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo che il regista e sua moglie sono stati trovati morti nella loro casa di Los Angeles, ha riferito la polizia lunedì.

Nick Reiner è stato arrestato ed è detenuto in una prigione della contea di Los Angeles con una cauzione di 4 milioni di dollari, secondo i registri carcerari. Un funzionario dello sceriffo ha confermato che è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Le autorità non hanno divulgato un movente né ulteriori dettagli sul caso.

Nessun segno di effrazione nella casa

La polizia ha detto che gli agenti hanno trovato due corpi nella residenza della coppia a Brentwood domenica pomeriggio. Le vittime furono poi identificate come Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Reiner, 68 anni.

I media locali hanno riportato che le morti erano coerenti con ferite da accoltellamento, anche se le autorità non hanno confermato pubblicamente la causa. Gli investigatori hanno detto che non ci sono segni di effrazione nella casa. Il caso è ancora sotto indagine, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Questa è una notizia in evoluzione...