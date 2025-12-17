Il figlio di Rob Reiner comparisce in tribunale con l'accusa di aver ucciso i genitori

HQ

Nick Reiner, il figlio trentaduenne del celebre regista Rob Reiner, ha fatto la sua prima comparizione in tribunale mercoledì dopo essere stato accusato dell'omicidio dei suoi genitori, Rob Reiner e Michele Singer Reiner.

L'udienza fu posticipata di tre settimane su richiesta della difesa, e Nick Reiner non si dichiarò colpevole. Indossando un giubbotto protettivo blu, parlò solo brevemente in tribunale, accettando di rinunciare al diritto a un'udienza rapida. Dovrebbe tornare alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles il 7 gennaio.

I pubblici ministeri sostengono che Nick Reiner abbia accoltellato mortalmente i suoi genitori nella loro casa di Brentwood domenica mattina prima di fuggire dalla scena. I corpi della coppia furono scoperti più tardi quel giorno. Quella sera è stato arrestato senza incidenti vicino al centro di Los Angeles e rimane in custodia senza cauzione.

Ergastolo senza libertà condizionale né pena di morte

Se condannato per due capi d'accusa di omicidio di primo grado, Reiner potrebbe rischiare l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale o la pena di morte, anche se i pubblici ministeri non hanno ancora dichiarato se cercheranno la pena capitale.

In una dichiarazione congiunta, i suoi fratelli Jake e Romy Reiner hanno descritto la perdita come "orribile e devastante", definendo i loro genitori non solo madre e padre ma anche "i nostri migliori amici."

Le autorità hanno rilasciato pochi dettagli sul movente. Nick Reiner ha già parlato pubblicamente di lunghe lotte contro la dipendenza, esperienze che hanno ispirato il film del 2015 Being Charlie, che ha co-scritto con suo padre.