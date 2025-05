L'italiano Pietro Parolin emerge come contendente chiave per il papato Il veterano diplomatico vaticano è visto come una mano ferma in mezzo alle divisioni della Chiesa.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Il cardinale Pietro Parolin sta guadagnando attenzione come potenziale successore di papa Francesco. Noto per la sua competenza diplomatica, Parolin ha affrontato delicate questioni globali mantenendo la stabilità della Chiesa. Segretario di Stato vaticano negli ultimi 12 anni, ora sappiamo che il suo approccio tranquillo e la sua capacità di gestire le crisi gli hanno fatto guadagnare il rispetto al di là delle divisioni ideologiche. Per ora, resta da vedere se il conclave si stringerà attorno alla sua candidatura. Città del Vaticano, Italia 08.03.2025: Il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, celebrerà la Santa Messa del Movimento per la Vita presso la Basilica Vaticana // Shutterstock