Il film Clayface è stato ritardato

Un altro progetto DCU è stato rimandato. Con Lanterns scartato dalla sua fascia di inizio 2026, ora abbiamo la notizia che il prossimo body horror Clayface perderà anche la data originale dell'11 settembre 2026.

Ora, secondo Bloody Disgusting, sappiamo che Clayface uscirà invece circa sei settimane dopo, il 23 ottobre. Questo gli dà un'uscita più vicina a Halloween, che potrebbe forse aumentare l'elemento inquietante del film. Oppure, potrebbe essere la Warner Bros. che dà una nuova data a un film. Non ci è stata data una ragione per questo cambiamento, ma con solo sei settimane di ritardo non possiamo immaginare che ci saranno problemi di produzione importanti con Clayface.

Il prossimo progetto DCU che arriverà sui nostri schermi sarà Supergirl, che uscirà a giugno. Dopodiché ci sarà quasi sicuramente Lanterns con data a fine estate, e poi Clayface potrà concludere il nostro anno prima di avvicinarci ai nuovi e audaci passi per il DCU nel 2027.