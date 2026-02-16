Il film Dead by Daylight compie un grande salto in avanti a Blumhouse

HQ

Siamo nell'era dell'adattamento videoludico, come molti di noi sanno, eppure, anche se molti progetti sono stati annunciati, alcuni arrivano solo a questo punto. Non sarà così per l'adattamento del successo horror di Behaviour Interactive Dead by Daylight, però, poiché è stato confermato che gli sceneggiatori del film sono stati scoperti.

Secondo The Hollywood Reporter, David Leslie Johnson-McGoldrick e Alexandre Aja stanno scrivendo il film per Blumhouse e Atomic Monster. Johnson-McGoldrick ha già lavorato con James Wan in diversi film di Evocazione, diventando una voce chiave del franchise, mentre Aja ha credito per numerosi grandi successi horror come Piranha 3D, Crawl e The Hills Have Eyes.

La ricerca di un regista è ancora in corso, ma con gli sceneggiatori che lavorano alla sceneggiatura potremmo fare grandi passi verso la produzione abbastanza presto. "Ciò che David e Alexandre portano a Dead by Daylight è un raro equilibrio tra narrazione guidata dai personaggi e un'intensità di genere incessante", ha detto Jason Blum, CEO di Blumhouse. "Attingendo al survival horror e al terrore psicologico, il loro lavoro crea un mondo in cui la paura non si vive solo da una prospettiva, ma si guadagna. È un progetto cinematografico progettato per attrarre un regista che possa elevare quella visione attraverso la performance e la scala."

Negli ultimi anni, Dead by Daylight è diventato famoso per i suoi eventi crossover, portando in scena altri personaggi noti della proprietà intellettuale horror. Tuttavia, siamo certi che l'adattamento tornerà alle origini del gioco, usando i suoi cacciatori e sopravvissuti originali per mantenere l'atmosfera fresca e terrificante in questo nuovo film.