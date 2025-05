Il film della DC Sgt. Rock è stato cancellato

Un film è stato discusso fin dagli anniSgt. Rock '80, dove inizialmente doveva essere Arnold Schwarzenegger a interpretare il ruolo principale. Dopo che le voci di altri tentativi andavano e venivano, sembrava che Luca Guadagnino stesse finalmente per girare il film, con Daniel Craig nel ruolo del protagonista.

Poi, Craig si è ritirato e, mentre c'erano piani per portare Colin Farrell al suo posto, The Wrap riporta che i DC Studios hanno completamente inscatolato il progetto. Il problema principale è stato la programmazione, poiché il film doveva iniziare la produzione quest'estate e non era previsto per la data.

Secondo quanto riferito, il budget per il film sarebbe stato di circa 70 milioni di dollari. Spiccioli quando guardi ad altri importanti adattamenti di fumetti. Secondo The Hollywood Reporter, la trama di Sgt. Rock avrebbe seguito il personaggio che cercava di trovare la lancia usata per pugnalare Gesù durante la sua crocifissione, prima che i nazisti se ne impossessassero.

Sgt. Rock ha fatto una breve apparizione in Creature Commandos, quindi forse ha ancora una sorta di futuro nel nuovo DCU, ma non avrà il suo film solista live-action.