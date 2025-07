Il film di mostri norvegese Kraken batte i record prima dell'uscita

Il monster movie norvegeseKraken ha già sbalordito il mondo del cinema con prevendite globali da record, nonostante la sua premiere sia ancora lontana mesi. Ora detiene il titolo per le più forti vendite anticipate di sempre per un film di genere norvegese.

Un secondo teaser è stato recentemente pubblicato su YouTube ed è diventato rapidamente un argomento caldo online, non solo a livello locale, ma anche in paesi come Germania, Francia, Spagna e in tutto il Sud America. La storia segue la biologa marina Johanne, che inizia a scoprire un antico mito dopo una serie di strani eventi in un fiordo norvegese: una creatura colossale, il Kraken - si è risvegliata sotto la superficie.

Kraken sarà presentato in anteprima nei cinema norvegesi questo ottobre e puoi dare un'occhiata al teaser trailer qui sotto.