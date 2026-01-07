Il film di Narnia diretto da Greta Gerwig su Netflix debutterà a novembre

La grande novità cinematografica su Netflix alla fine del 2025 è stata Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery di Rian Johnson, un progetto acclamato e atteso che ha avuto un breve debutto cinematografico a novembre prima di arrivare sulla piattaforma di streaming a dicembre. Per il 2026, ci sarà un piano simile, anche se uno che scambia i 'chi l'ha fatto' con un amato regno fantasy.

Il reboot entusiasmante di Narnia, diretto creativamente da Greta Gerwig, debutterà alla fine dell'anno. Come confermato in un articolo di Netflix Tudum, il film debutterà prima nelle sale e in IMAX a novembre, prima di arrivare sulla piattaforma di streaming a dicembre.

Non sono ancora state fornite date date precise oltre a questo, e anche ulteriori informazioni sono molto scarse, poiché ci vengono semplicemente riportati i due dettagli seguenti.

"Gerwig, i cui film hanno trovato modi freschi e originali in storie amate, porta la sua visione unica nel mondo iconico di Lewis esplorato nella serie Le Cronache di Narnia."

"Mentre i dettagli del prossimo film restano nascosti dietro porte incantate, sarà un'avventura che inviterà sia i fan di lunga data che i nuovi cercatori di magia."

Oltre ad avere Gerwig al posto di regista, resoconti precedenti hanno affermato che Barbie e Sex Education star Emma Mackay è stata scelta per interpretare la Strega Bianca, mentre anche Daniel Craig era in discussione per un ruolo. Ovviamente non è stato condiviso nulla di ufficiale su questi motivi, quindi aspettatevi ulteriori aggiornamenti nel prossimo futuro, mentre Netflix si prepara a iniziare la sua ambiziosa rivisitazione di questa epica storia fantasy.