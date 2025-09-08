Il film di Robin Dynamic Duo sta per essere riscritto alla DC

Dynamic Duo, il film che segue Jason Todd e Dick Grayson nei panni di ladri orfani che lottano per sopravvivere per le strade di Gotham, sta per essere riscritto. Il film sarà ora scritto da Scott Neustadter e Michael H. Weben.

Neustadter e Weben sono meglio conosciuti per il loro lavoro su 500 giorni d'estate e The Disaster Artist. Il film sarà ancora un film d'animazione, con un mix di animazione tradizionale, marionette, lavori animatronici e CGI, che lo faranno sembrare diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto prima.

TheWrap osserva che la Warner Bros. non ha ufficialmente rilasciato un commento sulla riscrittura, ma il film è previsto per il lancio nel giugno 2028, quindi al momento non sembra esserci alcuna fretta. Il regista di The Batman, Matt Reeves, sarà il produttore, insieme a James Gunn e al co-capo della DC Peter Safran.