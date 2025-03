Il film di Street Fighter è stato posticipato a tempo indeterminato

Il film di Street Fighter ha incontrato alcuni ostacoli dal suo annuncio, ma ora sembra aver colpito il più grande di tutti, poiché è stato rimosso dal calendario di rilascio di Sony e ritardato a tempo indeterminato (tramite The Hollywood Reporter).

L'uscita del film era prevista per il 20 marzo 2026, ma ora non abbiamo idea di quando potrebbe apparire sui nostri schermi. In precedenza, il film ha perso i suoi registi originali, Danny e Michael Philippou, che sono stati sostituiti da Kitao Sakurai.

Poiché Street Fighter rimane un franchise di giochi di combattimento estremamente popolare e stiamo assistendo a più adattamenti di videogiochi sui nostri schermi, è sorprendente che questo film abbia avuto così tanti problemi. C'è ancora speranza di vedere il film un giorno, ma non arriverà il prossimo marzo.