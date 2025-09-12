Il film di Super Mario Galaxy confermato come apertura del Direct di settembre di Nintendo
Sappiamo anche che molte grandi star stanno tornando per il sequel animato.
Non c'era davvero alcun dubbio considerando lo sviluppo che è diventato evidente nelle ore precedenti fino a quando non è accaduto il Nintendo Direct, ma ora è stato confermato.
Il seguito di The Super Mario Bros. Movie sarà noto come The Super Mario Galaxy Movie. Non abbiamo ancora visto un trailer completo, ma è stata condivisa una breve clip teaser per dare il via allo show di Nintendo Direct, il tutto prima che Shigeru Miyamoto e il capo di Illumination Chris Meledandri spuntassero per condividere alcune informazioni aggiuntive.
Principalmente, possiamo aspettarci che molte delle star principali tornino per questo sequel, tra cui:
- Chris Pratt nel ruolo di Mario
- Charlie Day nel ruolo di Luigi
- Anya Taylor-Joy nel ruolo della principessa Peach
- Jack Black nel ruolo di Bowser
- Keegan-Michael Key nel ruolo di Toad
- Kevin Michael Richardson nel ruolo di Kamek
Per quanto riguarda la data diThe Super Mario Galaxy Movie debutto, il film dovrebbe debuttare già il 3 aprile 2026 e ci è stato detto di aspettarci molti dettagli aggiuntivi ora che la rivelazione completa è avvenuta. Dai un'occhiata alla rivelazione del titolo qui sotto.