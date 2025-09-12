Il film di Super Mario Galaxy confermato come apertura del Direct di settembre di Nintendo

Non c'era davvero alcun dubbio considerando lo sviluppo che è diventato evidente nelle ore precedenti fino a quando non è accaduto il Nintendo Direct, ma ora è stato confermato.

Il seguito di The Super Mario Bros. Movie sarà noto come The Super Mario Galaxy Movie. Non abbiamo ancora visto un trailer completo, ma è stata condivisa una breve clip teaser per dare il via allo show di Nintendo Direct, il tutto prima che Shigeru Miyamoto e il capo di Illumination Chris Meledandri spuntassero per condividere alcune informazioni aggiuntive.

Principalmente, possiamo aspettarci che molte delle star principali tornino per questo sequel, tra cui:



Chris Pratt nel ruolo di Mario



Charlie Day nel ruolo di Luigi



Anya Taylor-Joy nel ruolo della principessa Peach



Jack Black nel ruolo di Bowser



Keegan-Michael Key nel ruolo di Toad



Kevin Michael Richardson nel ruolo di Kamek



Per quanto riguarda la data diThe Super Mario Galaxy Movie debutto, il film dovrebbe debuttare già il 3 aprile 2026 e ci è stato detto di aspettarci molti dettagli aggiuntivi ora che la rivelazione completa è avvenuta. Dai un'occhiata alla rivelazione del titolo qui sotto.