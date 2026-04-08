Il film di Zelda ha trovato il suo compositore

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Sebbene nulla sia stato ufficialmente confermato, ora sembra evidente che il compositore di Maze Runner, John Paesano, porterà avanti l'eredità di Koji Kondo e comporrà la colonna sonora del film di Zelda del prossimo anno. Le informazioni provengono da IMDb, che è stato aggiornato con diversi nuovi ruoli, tra cui quello di Paesano è senza dubbio il più interessante.

Oltre ai film di Maze Runner, ha composto anche altre colonne sonore e ha una solida padronanza della musica per videogiochi, avendo composto le colonne sonore per la serie Marvel's Spider-Man di Insomniac e Detroit: Become Human, tra gli altri. È quindi eccezionalmente adatto ad adattare una colonna sonora di videogioco per il grande schermo.

Detto ciò, Kondo stesso sarà coinvolto nella produzione come consulente, quindi si spera che la musica di Zelda, così importante, suoni perfetta quando il film di Zelda debutterà il 7 maggio 2027.