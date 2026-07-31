Il film Elden Ring sembra aver concluso la produzione

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Ben oltre un anno prima della sua uscita nelle sale a marzo 2028, il film Elden Ring ha concluso la produzione. Un membro della troupe che ha lavorato al film ha mostrato il regalo di wrap per il film, indicando che l'epopea fantasy di Alex Garland su A24 avrà molto tempo per la post-produzione, probabilmente grazie a tutti gli effetti necessari per dare vita alle Terre Interme.

Come riportato da Polygon, il produttore di oggetti di scena Sean Schofield ha condiviso una foto del suo regalo da wrap su Instagram. Era accompagnato da un biglietto da Garland e da altri membri chiave della troupe sul set, ringraziando tutti per il loro duro lavoro. "Il lavoro dei sogni per porre fine a tutti i lavori da sogno. 6 mesi solidi di sangue, sudore e lacrime a creare le cose più belle di sempre, lavorare insieme ai migliori dei migliori. Non posso condividere altro per molto tempo, ma non potrei essere più orgoglioso di quello che abbiamo fatto," scrisse Schofield.

Il post su Instagram è stato poi cancellato, ma kitconnor.italia (devo amare gli account dei fan) ha catturato l'immagine e l'ha condivisa prima che venisse cancellata. È possibile che a Schofield sia stato chiesto di rimuovere il suo post per non far trapelare dettagli sul film, ma già si è diffusa la voce che il film Elden Ring è molto più vicino alla fine.

A seconda di quanti effetti e di quanto tempo un film deve restare in post-produzione, non è raro che le riprese finiscano ben oltre un anno prima dell'uscita del film. A24 punta molto sul fatto che Elden Ring sia un successo, e per farlo deve assicurarsi che tutto abbia un aspetto perfetto.

Il film Elden Ring uscirà il 3 marzo 2028.