Il film F1 di Brad Pitt riceve un anticipo nel sequel

Il film F1 di Brad Pitt è stato uno dei maggiori successi di Hollywood al botteghino lo scorso anno, incassando ben oltre 600 milioni di dollari. Il film sportivo è stato il film con il maggior incasso di Brad Pitt e l'uscita cinematografica con il maggior incasso di Apple Original Films. Ai giorni nostri, tutto questo sembra la scusa perfetta per fare un franchise al massimo F1.

Sembra che il CEO StefanoF1 Domenicali sia d'accordo. Durante una giornata stampa su Apple TV (tramite Deadline), a Domenicali è stato chiesto di un possibile sequel, a cui lui ha risposto: "restate sintonizzati."

"Ti diremo qualcosa di più in futuro," aggiunse. "Dobbiamo digerire il successo di questo film. Se vuoi pensarne uno nuovo, deve essere molto buono."

Quindi, forse non aspettatevi un annuncio della data di uscita di un sequel a breve, dato che sembra che il successo del film abbia colto tutti un po' di sorpresa. F1 continua ad avere un rapporto stretto con Apple, poiché il colosso tecnologico vuole portare tutto ciò che deve avere sui fan F1, dalle mappe alla musica.

Aspettatevi qualche auto veloce e gare serrate in futuro, ma forse non vedremo un'uscita cinematografica per un po', se le parole di Domenicali sono un indizio.