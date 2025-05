Il film Gears of War di Netflix mostra finalmente un segno di vita: David Leitch è stato scelto come regista

Netflix ha annunciato qualche tempo fa l'intenzione di creare un adattamento cinematografico live-action e ad alto budget della popolare serie di videogiochi d'azione di The Coalition, Gears of War. Ma nonostante sia così, questo progetto è andato a malapena da nessuna parte di sostanza, portando molti a chiedersi se fosse stato effettivamente inscatolato.

Non è così! Un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter afferma che il film ha finalmente trovato il suo regista e persino il suo sceneggiatore, oltre a una manciata di produttori.

Parlando del primo ruolo, David Leitch diThe Fall Guy è ora collegato al film e pronto a comandare la produzione dalla sedia del regista. Sarà supportato da Jon Spaihts come sceneggiatore, una persona che ha aiutato Denis Villenueve a navigare nelle difficili acque del Dune di Frank Herbert per gli acclamati film live-action. In caso contrario, i produttori saranno composti dalla moglie di Leitch, Kelly McCormick, che insieme a The Coalition, sarà attaccata al film tramite il loro banner di produzione 87North.

Netflix non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma si spera che significhi che inizieremo a vedere accadere qualcosa di più sostanziale con questo progetto, forse anche una conferma che il casting preferito dai fan e campione di lunga data Gears of War Dave Bautista apparirà nei panni di Marcus Fenix...?