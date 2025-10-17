Il film Horizon: Zero Dawn di Sony uscirà nel 2027

HQ

Chiaramente Sony intende muoversi molto più velocemente del previsto nei suoi sforzi per adattareGuerrilla Games la serie Horizon in un film. A seguito dell'annuncio che questo sarebbe diventato realtà all'inizio di quest'anno, praticamente all'inizio del nuovo anno, sono emerse nuove informazioni nell'ambito del battibecco in corso tra Sony e Tencent su Light of Motiram.

Come notato da The Game Post, l'informazione proviene dal capo di PlayStation Productions, Asad Qizilbash, che in un documento legale utilizzato nell'ultima risposta di Sony, si menziona che esiste già una sceneggiatura per questo progetto, che il piano sarà quello di iniziare le riprese nel 2026, e poi di debuttare anche nel 2027, nello stesso anno solare in cui possiamo aspettarci il film live-action di The Legend of Zelda.

Le informazioni di Qizilbash spiegano: "Siamo in fase di sviluppo per un film basato su Horizon in collaborazione con Columbia Pictures. Abbiamo già una sceneggiatura funzionante e stiamo cercando attivamente un regista, con l'obiettivo di girare il film nel 2026 e farlo uscire nel 2027. Il film live-action segue le recenti collaborazioni tra Columbia Pictures e PlayStation Productions per il film del 2022 Uncharted e il film del 2023 Gran Turismo".

Quindi, a quanto pare, dovremmo aspettarci alcuni anni impegnativi nei cinema per i fan dei videogiochi, dato che The Super Mario Galaxy Movie arriverà nel 2026 e anche il sequel di A Minecraft Movie arriverà nel 2027.

Sei eccitato per un film Horizon o pensi che Sony stia mungendo un po' troppo la sua mucca Horizon ?