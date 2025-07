Il film Hot Wheels della Warner Bros. sta andando avanti con John M. Chu al timone

HQ

Considerando la sua recente serie di film diretti, che include musical comeWicked e il suo prossimo sequel e ancheIn the Heights, si potrebbe pensare che il regista John M. Chu sia un po' strano per dirigere un film live-Hot Wheels action, ma non secondo Warner Bros. e Mattel.

Secondo Variety, Chu guiderà il progetto basato sulla linea di giocattoli, che cercherà di sfruttare il successo di Barbie offrendo un'esperienza che mette in mostra "alcuni dei veicoli più caldi ed eleganti del mondo".

Non è chiaro come questo si trasformerà in una storia, ma d'altra parte lo stesso è stato detto su Barbie. Chu ha già commentato l'idea di affrontare questo film, affermando che "Hot Wheels è sempre stato qualcosa di più della velocità: si tratta di immaginazione, connessione e brivido del gioco", e aggiungendo che "portare quello spirito sul grande schermo è un'opportunità incredibile. Sono entusiasta di [...] creare un'avventura che onori l'eredità di Hot Wheels guidandola in un luogo completamente nuovo".

Non ci sono ancora piani per la premiere del film, né sappiamo nulla su sceneggiatori, cast, date di inizio della produzione e così via.