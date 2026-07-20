Il film live-action Call of Duty sarà ambientato nell'universo Modern Warfare

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Potrebbe presto il Capitano Price debuttare in sala? Ora è molto possibile poiché Peter Berg, il regista legato al live-action Call of Duty Movie, ha annunciato che il film sarà ambientato nell'universo di Modern Warfare, che sarà ampliato più avanti quest'anno con il lancio di Call of Duty: Modern Warfare IV a ottobre.

L'informazione è stata confermata da Berg durante il Fanatics Fest che si terrà nel fine settimana a New York City, con ulteriori dettagli tenuti segreti. Questo significa che, sebbene ora sia aperta la porta per Price, Ghost, Soap e gli altri membri iconici della Task Force 141 per essere adattati in una versione live-action, non è ancora stato confermato se ciò accadrà.

Quello che sappiamo oltre a questo, e lo sappiamo da un po', è che il Call of Duty Movie sarà co-scritto da Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, Sicario e Lioness, e che il film avrà la prima in tutto il mondo il 30 giugno 2028.