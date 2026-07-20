Il film live-action Call of Duty sarà ambientato nell'universo Modern Warfare
Il regista Peter Berg lo ha confermato durante il Fanatics Fest nel fine settimana.
Potrebbe presto il Capitano Price debuttare in sala? Ora è molto possibile poiché Peter Berg, il regista legato al live-action Call of Duty Movie, ha annunciato che il film sarà ambientato nell'universo di Modern Warfare, che sarà ampliato più avanti quest'anno con il lancio di Call of Duty: Modern Warfare IV a ottobre.
L'informazione è stata confermata da Berg durante il Fanatics Fest che si terrà nel fine settimana a New York City, con ulteriori dettagli tenuti segreti. Questo significa che, sebbene ora sia aperta la porta per Price, Ghost, Soap e gli altri membri iconici della Task Force 141 per essere adattati in una versione live-action, non è ancora stato confermato se ciò accadrà.
Quello che sappiamo oltre a questo, e lo sappiamo da un po', è che il Call of Duty Movie sarà co-scritto da Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, Sicario e Lioness, e che il film avrà la prima in tutto il mondo il 30 giugno 2028.