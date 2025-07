Il film live-action di My Little Pony in lavorazione su Amazon

HQ

Dal momento che Barbie ha guadagnato un miliardo di dollari, sembra che insieme ai film sui videogiochi, i film di giocattoli siano visti come il nuovo modo per generare denaro nei grandi studios. The Studio di Apple TV+ potrebbe aver parodiato questa mania, ma ciò non impedisce che sia una realtà, dato che ora stiamo sentendo parlare di un nuovo film di My Little Pony in lavorazione presso Amazon MGM.

My Little Pony, che ha iniziato come una gamma di giocattoli nel 1982, ha prodotto diverse serie animate e film da quando è stato lanciato nel mondo. L'ultimo film è stato My Little Pony: A New Generation, uscito nel 2021.

Secondo Variety, questo sarà il primo progetto live-action per l'IP. Il film è attualmente in fase di sviluppo, senza ancora un team creativo alle spalle. Quindi, non aspettarti che il film arrivi presto nelle tue sale.

Questo continua la strategia di Hasbro di produrre film e serie TV basati sulle sue numerose IP. Da Dungeons & Dragons a una rivisitazione di Clue, aspettatevi un sacco di nuovi film in arrivo dall'armadietto di Hasbro nel prossimo futuro.