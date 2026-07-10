Il film live-action di Naruto sta scegliendo il trio principale

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Il film live-action di Naruto sta ufficialmente andando avanti, con il regista Destin Daniel Cretton e Lionsgate che stanno intensificando la pre-produzione cercando il trio ninja più iconico del manga e anime originali. Naruto, Sasuke e Sakura saranno scelti, mentre Cretton lancia una ricerca globale di giovani attori per interpretare i giovani ninja emergenti.

Secondo il sito ufficiale di Naruto, per segnare l'inizio della ricerca per il casting, Cretton ha detto: "Le storie di Kishimoto hanno ispirato generazioni di fan in tutto il mondo. È un onore portare quel mondo e i suoi personaggi sul grande schermo per la prima volta in live-action. Sono entusiasta di poter dare vita al meraviglioso mondo di Naruto iniziando questa ricerca globale di casting per trovare i membri del Team 7!"

Masashi Kishimoto, il creatore di Naruto, ha anche fatto una dichiarazione sul fatto che il film live-action di Naruto sta progrediendo ulteriormente nella pre-produzione. "In questo momento, i miracoli accadono uno dopo l'altro per me. Il mio lavoro, Naruto, sarà effettivamente adattato in un film hollywoodiano! E un altro miracolo è che Destin Daniel Cretton dirigerà il film, ancora non ci posso credere! Con così tanti miracoli che si accumulano, speriamo in ancora di più. Non vedo l'ora di vivere l'incontro miracoloso con attori appassionati e meravigliosi! Non vedo l'ora di conoscere i personaggi del film!"

Non c'è ancora data o finestra di uscita per il film live-action di Naruto, poiché sembra che Cretton e compagnia si prenderanno il tempo necessario per trovare il cast giusto di personaggi. Il casting degli altri attori per la serie live-action di Naruto sarà fatto a lotti, ma prima di tutto si tratta del trio principale.