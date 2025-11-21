Il film live-action di Tartarughe Ninja: L'ultimo Ronin è stato messo in pausa

HQ

Per un po', Paramount ha lavorato a un adattamento di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, una storia che seguiva l'ultimo membro sopravvissuto della banda TMNT, mentre si vendicava di coloro che avevano ucciso i suoi fratelli e portato New York City sotto i suoi talloni. Doveva essere un progetto live-action crudo e violento guidato dal creatore di Nobody Ilya Naishuller, ma da allora è stato riportato che lo studio non sta più concentrando su questo film.

Secondo The Hollywood Reporter, Paramount ha bloccato il progetto a causa delle preoccupazioni che il primo film live-action di TMNT in un decennio che sia un film violento e vietato ai minori non possa essere ben accolto dai fan più ampi. Invece, sta cambiando direzione e lavorando su un'alternativa più accessibile che sarà migliore per un pubblico d'età più ampio. Questo non significa che il film non verrà realizzato, dato che si nota che la porta viene lasciata aperta a una possibile revisione futura.

Questo fa parte del piano di Paramount di continuare a investire nel mondo TMNT, poiché oltre al sequel di Mutant Mayhem in uscita nel 2027, ci sono affermazioni secondo cui lo studio voglia "Sonicare" il Ninja Turtles e creare un universo simile a quello che Paramount ha già raggiunto con la mascotte di Sega, Sonic the Hedgehog, al cinema.