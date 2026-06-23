Il film Netflix Gears of War ci racconterà una storia d'origine di Delta Squad

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Il film Gears of War è in sviluppo da molto, molto tempo. Tuttavia, i collaboratori di Netflix sembrano finalmente aver preso in mano i loro Lancers e si sono preparati a combattere contro i Locusts, visto che abbiamo i primi dettagli della trama del film.

Non è altro che una sinossi, ma in un'intervista con la gente di Xbox, Entertainment Weekly ha rivelato che il film Gears of War di Bullet Train e David Leitch di The Fall Guy racconterà "la storia delle origini della Delta Squad, un gruppo improvvisato di soldati che conduce una guerra disperata per la sopravvivenza contro i Locust, una razza di creature sotterranee decise a distruggere l'umanità."

Matt Booty, responsabile dei contenuti di Xbox, ha aggiunto che la narrazione del film è fortemente ispirata al nucleo della serie di giochi. "Il gioco riguarda davvero i legami tra le squadre. È una questione di fratellanza nel suo nucleo. Quando vai a trovare lo studio, il loro slogan è 'Mai combattere da soli.' Quindi, se ci pensi per una narrazione drammatica, è un ottimo punto di partenza."

Netflix sta anche lavorando a una serie animata basata su Gears of War, ma non abbiamo ancora dettagli sulla trama. Se seguiamo i primi giorni di Delta Squad nel film Gears, potrebbe essere il luogo perfetto per i nuovi fan per scoprire la storia che segue gli eventi di Gears of War: E-Day.