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Gears of War (Netflix)

Il film Netflix Gears of War ci racconterà una storia d'origine di Delta Squad

Sembra che il prossimo film di David Leitch possa inserirsi perfettamente tra gli eventi di E-Day e il primo gioco.

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Il film Gears of War è in sviluppo da molto, molto tempo. Tuttavia, i collaboratori di Netflix sembrano finalmente aver preso in mano i loro Lancers e si sono preparati a combattere contro i Locusts, visto che abbiamo i primi dettagli della trama del film.

Non è altro che una sinossi, ma in un'intervista con la gente di Xbox, Entertainment Weekly ha rivelato che il film Gears of War di Bullet Train e David Leitch di The Fall Guy racconterà "la storia delle origini della Delta Squad, un gruppo improvvisato di soldati che conduce una guerra disperata per la sopravvivenza contro i Locust, una razza di creature sotterranee decise a distruggere l'umanità."

Matt Booty, responsabile dei contenuti di Xbox, ha aggiunto che la narrazione del film è fortemente ispirata al nucleo della serie di giochi. "Il gioco riguarda davvero i legami tra le squadre. È una questione di fratellanza nel suo nucleo. Quando vai a trovare lo studio, il loro slogan è 'Mai combattere da soli.' Quindi, se ci pensi per una narrazione drammatica, è un ottimo punto di partenza."

Netflix sta anche lavorando a una serie animata basata su Gears of War, ma non abbiamo ancora dettagli sulla trama. Se seguiamo i primi giorni di Delta Squad nel film Gears, potrebbe essere il luogo perfetto per i nuovi fan per scoprire la storia che segue gli eventi di Gears of War: E-Day.

Gears of War (Netflix)

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