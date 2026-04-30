Desert Warrior, il nuovo film d'azione con Anthony Mackie, Ben Kingsley, Sharlto Copley e Aiysha Hart, sta per diventare uno dei più grandi flop al botteghino di tutti i tempi. Il film è diretto da Rupert Wyatt ed è stato distribuito da MBC Studios, un conglomerato mediatico saudita e il più grande gruppo mediatico del Medio Oriente e del Nord Africa.

C'era speranza che il film, che segue una concubina che sfugge alle grinfie di un imperatore e stringe un'alleanza con un bandito del deserto per abbatterlo, potesse rivitalizzare l'industria cinematografica saudita. Tuttavia, guardando i dati, sembra che servano molti più biglietti per farlo. Desert Warrior ha attualmente guadagnato poco più di 500.000 dollari in tutto il mondo secondo BoxOfficeMojo, con un budget di 150 milioni di dollari.

Considerando che la maggior parte dei film oggi deve fare circa il doppio del proprio budget al botteghino per pareggiare, Desert Warrior è molto, molto lontano dal tornare al verde. È improbabile che il film duri ancora a lungo, a dire il vero. Gli sforzi mediatici dell'Arabia Saudita possono tornare all'acquisto di azioni di aziende di successo e a far girare la WWE ogni tanto, dato che sembra che la propria industria cinematografica non possa creare un successo. Desert Warrior, purtroppo sembra troppo generico e non ha impressionato la critica, il che significa che potrebbe essere destinato a fallire dato che è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Zurigo lo scorso anno.