Il film Streets of Rage sta riprendendo slancio dopo anni di silenzio

Per anni si parla che Lionsgate avrebbe adattato quello che forse è il più grande picchiaduro nella storia del videogioco, il classico Street of Rage di Sega. Non sappiamo cosa sia successo dietro le quinte da allora - ma possiamo dire con certezza che non è andato velocemente e quindi probabilmente non è andato particolarmente bene.

Tuttavia, ora Variety riporta che le cose hanno finalmente iniziato ad andare avanti. Lionsgate ha stretto una collaborazione con due delle figure chiave dietro i film di Sonic the Hedgehog, Pat Casey e Josh Miller, che hanno già esperienza nel lavorare con i marchi Sega e scriveranno una sceneggiatura. Un regista è stato confermato anche nella figura di Jeymes Samuel (The Harder They Fall).

Per il resto, le informazioni sono scarse, ma Variety scrive che il film Streets of Rage si basa "fortemente sul cult noto per i suoi personaggi iconici, le colonne sonore elettroniche acclamate e il picchiaduro d'azione."

E con questo, tutto quello che possiamo fare è aspettare. Speriamo che la sceneggiatura non sia troppo lontana. Hai qualche suggerimento su chi dovrebbe interpretare Axel Stone, Blaze Fielding, Max Thunder, Eddie "Skate" Hunter e tutti gli altri?