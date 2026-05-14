Il film The Legend of Zelda cambia data di apertura e uscirà prima, nel 2027

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Nintendo ha annunciato che il film The Legend of Zelda uscirà ora una settimana prima. Invece del 7 maggio, il film uscirà il 30 aprile 2027. Il tweet ufficiale di Nintendo conferma anche che la data di uscita è mondiale.

"Questo è Miyamoto. Per consegnarlo a tutti anche solo un giorno prima, il team è unito nell'avanzare nella produzione. Manca meno di un anno all'uscita, ma per favore aspetta ancora un po'".

Nintendo ha confermato il mese scorso che le riprese erano terminate. Regia di Wes Ball, con

Benjamin Evan Ainsworth nel ruolo di Link e Bo Bragason in quello di Zelda, attendiamo con impazienza il primo trailer del film per vedere come sarà la produzione Sony Pictures. Prima di allora, si prevede che Nintendo rilascerà un remake di The Legend of Zelda Ocarina of Time per Switch 2, per celebrare il 40° anniversario della serie, proprio come hanno fatto quest'anno con Super Mario.