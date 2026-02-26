Il film The Mist di Mike Flanagan non sarà solo un remake dell'originale

Anche se forse non è stato amato come gli altri adattamenti di Stephen King del regista Frank Darabont - almeno non immediatamente - il suo lavoro su The Mist ha accumulato apprezzamento col tempo. Il film del 2007 è considerato uno dei migliori adattamenti di King fino ad oggi, con molti fan che credono che i critici che non lo valutarono all'epoca si siano sbagliati.

Quasi vent'anni dopo, la Warner Bros. ha confermato che uno dei nomi più importanti dell'horror di oggi, Mike Flanagan, stava lavorando a un remake di The Mist. Parlando su Bluesky, Flanagan ha confermato che non sta solo cercando di rifare la magia dell'originale Darabamont.

"Adoro il film di Darabont, e non ha senso rifarlo. Ecco perché sto andando in una direzione diversa," spiegò Flanagan su Bluesky. "Questa non è una ripetizione."

Non sappiamo quale sarà quella direzione diversa, ma se questa sarà ancora un'adattamento di The Mist, dovrà coinvolgere nebbia, un gruppo di sopravvissuti e mostri mortali che si nascondono all'interno del fenomeno meteorologico titolare. Se ti sembra un ripetito troppo ripetito, purtroppo Flanagan non può vincere. Per il resto, c'è molto spazio per questa potenziale nuova versione della storia.