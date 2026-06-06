Il film Until Dawn ha segretamente anticipato Until Dawn 2 ?

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Until Dawn 2 è stato recentemente annunciato durante lo State of Play di Sony e sposta l'orrore dalle montagne innevate alla molto più tropicale isola di Akashima.

Nell'adattamento cinematografico Until Dawn, uscito lo scorso anno, c'è una breve sequenza in cui i personaggi esaminano documenti e mappe relativi a un'isola misteriosa nell'Oceano Pacifico, e diversi fan (incluso l'utente Reddit jvirant21) hanno notato somiglianze con l'isola di Akashima ora presente nel gioco. Di conseguenza, si ipotizza che il film abbia già inserito un indizio precoce sull'ambientazione del sequel.

Nel sequel, seguiamo un gruppo di cacciatori di fantasmi dietro il popolare canale paranormale Dead True, che hanno costruito la loro carriera su segmenti horror finti. Quando vengono mandati su un'isola tropicale abbandonata per il loro primo episodio debitamente finanziato, però, diventa presto chiaro che tutti i fantasmi, maledizioni e ombre minacciose non hanno più bisogno di effetti speciali e di recitazioni scarse per sembrare reali.

Il gioco è sviluppato da Firesprite invece che da Supermassive Games ed è descritto come un sequel autonomo con un nuovo cast, nuovi ambienti e lo stesso tipo di horror basato sulle scelte, dove le tue decisioni determinano chi sopravvive alla notte. Until Dawn 2 uscirà su Playstation 5 il prossimo anno.