Il filmResident Evil di Zach Cregger è "completamente originale", non presenterà il personaggio preferito dai fan

Gli adattamenti dovrebbero sempre attenersi al materiale originale o andare da soli? Soprattutto negli adattamenti dei videogiochi, abbiamo visto una varietà di risposte a questa domanda, con vari gradi di successo. Fallout non segue la storia di un gioco di Fallout, mentre The Last of Us è così strettamente legato alla storia del gioco che potresti semplicemente rigiocarlo e avere praticamente la stessa esperienza.

Il film di Zach CreggerResident Evil sta abbandonando le storie dei giochi, mentre ambienta il suo film nello stesso mondo. "È una storia del tutto originale", Cregger ha detto a Entertainment Weekly. "Quando lo guardi, pensi: 'Questo è molto Zach'. È solo che si svolge nel mondo Resident Evil. Non credo che i fan dei giochi saranno delusi".

Cregger non vuole nemmeno che ci aspettiamo personaggi del calibro di Leon Kennedy nel film. "Non ho intenzione di rubare Leon e metterlo in una storia originale. Credo che sarebbe presuntuoso. Ma rispetto abbastanza i giochi da raccontare una storia Resident Evil nel canone Resident Evil che lascia ancora intatto tutto ciò che amano dei giochi, capisci cosa intendo?"

L'adattamento di Cregger Resident Evil avrà ancora molte persone entusiaste, anche se non sta dando vita alle storie del gioco. Dopo i successi horror Weapons e Barbarian, Zach Cregger è uno dei registi più chiacchierati di Hollywood in questo momento e tutti gli occhi sono puntati sul suo prossimo grande progetto.