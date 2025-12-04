Il finale di Stranger Things durerà più di due ore

HQ

Sapevamo di aspettarci un blockbuster e una stagione finale enorme per Stranger Things, con una raccolta di episodi enormi che erano essenzialmente mini film. Abbiamo già assaggiato questo nel primo Volume della quinta stagione e sappiamo di poterci aspettare qualcosa di simile per il secondo Volume, che debutterà il 25 dicembre. Ma che dire del finale del 1° gennaio? Cosa ci riserva?

Netflix ha confermato la durata del Stranger Things Finale e sarà un colosso. Definire questo episodio televisivo è forse un'esagerazione, perché rispecchierà la durata dei film, anche se non sarà l'episodio più lungo della serie...

Con una durata di 2 ore e 5 minuti, il Finale sarà un episodio lungo ma non il più lungo, dato che quel titolo va comunque al Season 4 Finale che durava 2 ore e 19 minuti. Non sapremo cosa aspettarci da questo episodio fino alla conclusione del secondo Volume, ma una ragionevole ipotesi è che un grande combattimento con Vecna sia in programma e probabilmente un incontro in cui alcuni volti familiari pagheranno il prezzo più alto...

