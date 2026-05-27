Il flipper 3D Space Cadet di quel vecchio Windows sta ricevendo una ricostruzione fisica

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Quei tempi erano passati... quei vecchi tempi... tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 00s. 3D Pinball per Windows - Space Cadet era un gioco gratuito, che veniva fornito con le versioni Microsoft OS tramite Windows XP. Space Cadet era in realtà solo una parte del Full Tilt! Collezione di software per flipper venduta da Maxis a partire dal 1995.

Un appassionato chiamato "CNCDan" vuole riuscire a creare un tavolo fisico per cadetti spaziali. Come riportato da Ars Technica, questo processo di costruzione affronta alcuni problemi reali, come la dimensione e la posizione degli elementi del tavolo. Con un tavolo alto 1 metro, si ritrovò con un campo da gioco rettangolare largo solo 56 cm. Questo è piuttosto piccolo per i tavoli da flipper commerciali e per mappe verso i paraurti del playfield larghi solo 53 mm. Questo è molto più piccolo di qualsiasi paraurti preassemblato disponibile in commercio.

Poi ci sono stati problemi con microinterruttori di plastica inaffidabili per quei minuscoli paraurti, e un problema separato con i paraurti ancora più piccoli sul campo di gioco rialzato. CNCDan ha anche aggiunto un meccanismo fisico per simulare il breve ritardo 3D dei giocatori Space Cadet che potrebbero ricordare, quando la palla cadeva giù per un foro dal campo di gioco rialzato fino alle pinne sottostanti.

CNCDan sta attualmente cercando artisti che lo aiutino con una ricostruzione a mano del campo di gioco originale dei Cadestri Spaziali, per cui non vuole usare l'IA. Il tavolo Physical Space Cadet è ancora lontano dall'essere finito, ma CNCDan sembra entusiasta.