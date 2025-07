Il flopStar Wars Outlaws - Guillemot accusa il calo di interesse per il franchise

HQ

Le cose non sono andate secondo i piani per il titolo ad alto budget di UbisoftStar Wars Outlaws quando è stato lanciato alla fine di agosto dello scorso anno. Nonostante l'abbondanza di clamore pre-rilascio, le vendite sono state ben al di sotto delle aspettative (molto) alte. Questo è qualcosa su cui il CEO di Ubisoft Yves Guillemot è stato recentemente interrogato dagli investitori durante un incontro, dove ha dichiarato:

"Outlaws è stato rilasciato in un momento in cui il marchio a cui apparteneva era in acque un po' agitate".

È interessante notare che Guillemot non ha menzionato nessuno dei problemi tecnici o di gameplay del gioco come possibili ragioni per le sue scarse prestazioni. Invece, ha attribuito la colpa a quella che vedeva come una generale mancanza di interesse per il marchio Star Wars al momento dell'uscita del gioco, sottolineando la tiepida accoglienza di vari programmi TV in quel periodo, come The Acolyte.

Cosa ne pensi di Outlaws? E sei d'accordo con Guillemot sul fatto che le vendite deludenti sono dovute principalmente al fatto che Star Wars non è più così caldo?