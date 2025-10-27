Il folklore slavo si adatta all'apocalisse in Project Thea

Project Thea, il terzo gioco Thea di MuHa Games, abbandona il tema fantasy e lo sostituisce con uno spin-off post-apocalittico ispirato alla fantascienza che potrebbe avere più macchine che spade e scudi, ma è comunque ricco di ispirazioni al folklore slavo.

Spiegando come la mitologia del mondo si sia adattata a questo spin-off, Mila "Yuuki" Undro ci ha detto che a MuHa Games piace "porre la domanda su come sarebbe una Baba Yaga in una città moderna? Che cosa avrebbe fatto adesso? Quindi, nel nostro gioco, vende gelati da un camioncino dei gelati".

"Quindi la fatina dei denti nella città moderna è diventata quella di entrare in odontoiatria perché ovviamente è una fatina dei denti", ha continuato. "Ma ora che il mondo ha strati. Quindi è come quello che facevano in una città quando era una grande città funzionante e ora il mondo post-apocalittico, sai, cosa fanno ora? Quindi ora stanno diventando di nuovo viziosi".

Dovremo fare i conti con miti, leggende e altro ancora mentre cerchiamo anche di adattarci al combattimento tattico di Project Thea. Se vuoi saperne di più su com'è, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto:

Project Thea verrà lanciato il 20 novembre.