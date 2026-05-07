Il fondatore della CNN e inventore di notizie 24 ore su 24, Ted Turner, muore all'età di 87 anni

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Forse non ci sarà mai un uomo che venga ricompensato più di Ted Turner per i suoi rischi aziendali. Il magnate della TV e filantropo è venuto a mancare all'età di 87 anni, come annunciato da Turner Enterprises. Turner è noto soprattutto per aver fondato CNN, Cartoon Network, aver creato l'idea del notiziario 24 ore su 24, aver cambiato le regole della trasmissione sportiva, aver introdotto le idee delle superstazioni via cavo e persino aver creato la propria compagnia di wrestling come proprietario della WCW.

Secondo Variety, la vita di Turner è stata incredibile. Passando dalla pubblicità su cartelloni pubblicitari alla televisione dopo aver ereditato l'attività del padre, Turner nutriva grandi ambizioni per il futuro della TV. Dopo aver stabilito idee di base via cavo, creò TNT per produrre più programmi per i suoi nuovi canali. Possedette persino MGM per un periodo e nel 1991 fu nominato Uomo dell'Anno dalla rivista Time. Le sue rivalità con personaggi come Rupert Murdoch e Vince McMahon sono famose, e Turner non è mai stato uno che si tira indietro dal confronto, guadagnandosi il soprannome di "La Bocca del Sud".

Turner non è definito solo dall'eredità che ha lasciato in televisione, che di per sé contiene più risultati di quanti la maggior parte possa sperare di trovare nella propria vita. Turner fu anche un filantropo, preoccupato per le questioni ambientali, la sovrappopolazione e il disarmo nucleare. Come parte del suo lavoro con Cartoon Network, ha creato Captain Planet and the Planeteers, una serie animata che si concentrava su messaggi ambientali.

Turner ha rivelato nel 2018 di essere stato diagnosticato con demenza a corpi di Lewy, un disturbo che colpisce la memoria e le funzioni cognitive. Da allora, è rimasto per lo più fuori dagli occhi del pubblico, anche se molti di coloro che erano coinvolti in televisione hanno reso omaggi sentiti alla notizia della sua scomparsa.