Il fondatore di Playdead afferma di essere stato citato in giudizio dallo studio

Non è un segreto che la rottura tra iPlaydead due fondatori, Dino Patti e Arnt Jensen, sia stata molto pubblica e non particolarmente piacevole. Patti ha fondato il suo studio dopo aver lasciato lo studio che ha contribuito a creare, e Playdead, che è ancora gestito da Jensen, ha lavorato al loro terzo gioco per quasi un decennio.

Ma ora la questione si sta riaccendendo, visto che Patti ha fatto alcune accuse piuttosto dure nell'ultima edizione del podcast di Arkaden. A marzo, Patti ha detto a Game Developer che Playdead lo aveva minacciato di azioni legali per un post sul blog di LinkedIn risalente al 2004, in cui descriveva come Limbo è stato sviluppato. In quel post, ha usato un'immagine che Playdead sostiene appartenga ad Arnt Jensen.

Nel podcast, ora rivela che questa causa sta apparentemente andando in tribunale. Apparentemente, la posizione di Playdead è che credono che lo stesso post di LinkedIn renda Patti più strumentale nella creazione di Limbo di quanto credano che sia il caso. La lettera che ha ricevuto da Playdead recita quanto segue:

"Vogliamo ripetere e avvertire che l'uso continuato dei beni di Playdead e qualsiasi divulgazione e sfruttamento di Inside conoscenza di Playdead per scopi commerciali è una violazione e costituisce una violazione delle clausole di riservatezza. Fornendo ai destinatari informazioni fondamentali sul processo di sviluppo di Limbo, si dà falsamente l'impressione di aver svolto un ruolo significativo, incluso un ruolo creativo, nello sviluppo del gioco".