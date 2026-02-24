Il fondatore originale di Xbox crede che la piattaforma stia per svanire

HQ

Poiché la maggior parte di noi si sta ancora riprendendo dal colpo di frusta subito alla fine della scorsa settimana, quando è stato annunciato che la CEO di Xbox Sarah Bond e l'ex capo Phil Spencer si sarebbero dimessi dai rispettivi ruoli, sembra che le reazioni immediate siano al massimo caute nei confronti della nuova leadership. La mancanza di conoscenza di Asha Sharma sui videogiochi è stata sollevata innumerevoli volte online, e anche se non è fondamentale avere 1000 ore di gioco per gestire un'azienda di successo, alcuni grandi nomi prendono questo come un cattivo segno per Xbox.

Parlando con GamesBeat, il fondatore originale di Xbox, Seamus Blackley, ha detto di pensare che questo sia l'inizio della fine per Xbox, mentre Microsoft chiude tutto ciò che non si integra con il suo business CoreAI. "Xbox, come molte aziende che non sono il core business dell'IA, sta per essere messa in discussione," disse Blackley. "Non lo dicono, ma è quello che sta succedendo. Mi aspetto che la nuova CEO, Asha Sharma, abbia il suo lavoro come medico di cure palliative che fa scivolare Xbox dolcemente nella notte."

Non è la prospettiva più promettente, ma Blackley spiega che probabilmente è per questo che è stato assunto un non-gamer come Sharma. "Immagino chiedere a qualcuno se avesse senso affidare un grande studio cinematografico a qualcuno a cui non piace il cinema, o una grande etichetta discografica nelle mani di qualcuno che non ha mai visto uno spettacolo dal vivo. Perché l'hai fatto? Beh, lo fai solo se guardi il problema in modo più astratto," spiegò. "La conseguenza naturale dell'attenzione all'IA è che l'IA estrae ogni problema dalla mente dei dirigenti che ci credono. Stiamo astrastrando anche il problema dei giochi. C'è una convinzione fondamentale, e si vede da ciò che ha detto Satya, che l'IA absorberà i giochi come farà sopprimere tutto."

Blackley ritiene che sia compito di tutti questi nuovi leader introdurre l'IA in ogni aspetto del business Microsoft, che i consumatori la vogliano o meno, perché è ciò in cui credono i dirigenti. Se tutto questo è vero, è un aspetto incredibilmente cupo per Xbox, ma Sharma ha detto di voler rivitalizzare il marchio, quindi vedremo come andrà.