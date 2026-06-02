Il fondo anti-armizzazione del Dipartimento di Giustizia bloccato da una sentenza del tribunale

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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rispetterà la sentenza che blocca il "fondo anti-arma" dell'amministrazione Trump, un fondo di 1,8 miliardi di dollari destinato a sostenere coloro che affermano di essere stati ingiustamente presi di mira dalle amministrazioni passate.

I democratici hanno fortemente criticato il fondo, mentre il Dipartimento di Giustizia lo ha difeso, affermando che "compenserà i tremendi abusi, danni e odio ingiustamente mostrati a così tante persone." Il fondo è aperto a chiunque affermi di essere stato strumentizzato, preso di mira o perseguitato, indipendentemente dalle linee di partito o dal modo in cui si affilia politicamente. Tuttavia, considerando gli eventi politici recenti negli Stati Uniti, puoi immaginare chi possa sfruttare maggiormente il fondo.

Molti sostenitori di Trump perseguiti per la rivolta al Campidoglio nel 2021 hanno dichiarato di voler presentare richieste se il fondo andrà a buon fine. Al momento della stesura, il fondo è stato bloccato da una sentenza del tribunale e non può essere creato fino a un'udienza che si terrà il 12 giugno (secondo la BBC).

I repubblicani si sono opposti al fondo così come i democratici. Il leader della maggioranza al Senato, John Thune, ha detto che l'amministrazione dovrebbe chiudere il fondo da sola. L'ex vicepresidente USA Mike Pence ha anche detto che il fondo "è stata una cattiva idea fin dall'inizio."