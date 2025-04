Il fondo d'investimento di Singapore acquisisce quasi il 5,5% di Square Enix e vuole cambiare la politica seguita dall'attuale consiglio di amministrazione della società

HQ

Square Enix è nel bel mezzo di un'importante revisione delle sue strategie commerciali, che si sta traducendo nelle sue uscite da alcuni anni a questa parte con giochi che vengono rilasciati su più piattaforme e si allontanano da certi impegni di esclusività con Sony, aprendosi a Xbox e sfruttando il formato HD-2D dei suoi titoli più vecchi e amati, come Dragon Quest III HD-2D Remake. Ci sono ancora passi falsi, come quello subito con Forspoken, ma le prospettive non sono tutte negative per l'azienda giapponese.

Ma tutto ciò potrebbe cambiare, poiché presto ci saranno alcuni cambiamenti inaspettati nel consiglio di amministrazione. 3D Investment Partners, fondo di investimento con sede a Singapore, ha acquisito una partecipazione del 5,47% in Square Enix, diventando improvvisamente uno degli attori decisivi nella gestione dell'azienda.

Come riportato da Automaton e Bloomberg, questo fondo di investimento gode di una popolarità famigerata all'interno dell'industria giapponese, dove ha costantemente mostrato un atteggiamento "aggressivo" nei confronti dei suoi consigli di amministrazione, chiedendo riforme aziendali su larga scala, chiedendo le dimissioni dei dirigenti e il collocamento di amministratori esterni e criticando pubblicamente decisioni di gestione sbagliate. Il suo ingresso in Square Enix il 21 aprile potrebbe significare che, nel futuro a medio termine, alcune decisioni o progetti aziendali potrebbero essere influenzati, così come possibili licenziamenti del personale.

È troppo presto per trarre conclusioni, ma sembra che ci siano nuvole tempestose all'orizzonte per Square Enix.